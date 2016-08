Familie van vijf dood gevonden in eigen huis

Door: redactie

30/08/16 - 03u58 Bron: Irish Times

Politie en lijkwagens voor het huis waar de politie de lichamen van vijf familieleden vond. © Twitter @FergalOBrienTV3.

Vijf leden uit dezelfde familie, waaronder drie jonge jongens zijn dood gevonden in hun huis in Oakdene in de Ierse County Cavan. De politie gaat uit van een moord-zelfmoordactie en zoekt niet buiten het gezin naar mogelijke daders.

Disbelief in Ballyjamesduff in Cavan tonight over deaths of 5 members of the Hawe family in suspected murder suicide pic.twitter.com/uLQcxDBGgy — Fergal O'Brien (@FergalOBrienTV3) Mon Aug 29 00:00:00 MEST 2016

De lichamen waren die van een man rond de veertig, een vrouw rond de dertig en hun drie zoontjes van dertien, elf en zes. "We denken dat de antwoorden zich binnen de muren van dit huis bevinden. Het meest plausibele scenario is dat een van deze personen de dood van de anderen veroorzaakt heeft en daarna zelfmoord heeft gepleegd. De volwassen lichamen werden beneden gevonden, de kinderen in hun slaapkamers.



Geen signalen

De politie was door bezorgde familieleden op de hoogte gebracht nadat er niet gereageerd werd toen ze aan de deur stonden. Volgens de politie was de familie gekend en geliefd binnen de gemeenschap. Beide ouders waren leraren op een lokale school, waar twee van hun kinderen ook naartoe gingen en waar hun oudste zoontje een oud-leerling van was. "Geen enkele activiteit of interactie met andere mensen heeft aanleiding gegeven tot een vermoeden van wat er zou gaan gebeuren", klinkt het bij de politie.



De omgeving van het huis is afgesloten en forensische autoriteiten onderzoeken het huis en de lichamen.