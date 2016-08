Tiener op de vlucht vraagt nieuw mugshot

Door: redactie

30/08/16 - 02u26

De arrestatiefoto's van Amy Sharp waar ze niet zo tevreden over was. © kos.

Een Australische tiener die ontsnapt was uit het detentiecentrum waar ze vastgehouden werd, heeft via Facebook de politie gevraagd om een mooiere foto van haar te gebruiken als 'mugshot'.

Nadat de 18-jarige Amy Sharp uit het detentiecentrum Surry Hills in Sydney ontsnapt was, werden twee arrestatiefoto's van haar opgeladen op de Facebookpagina van de lokale krant 7 News Sydney om de lokale bevolking op de hoogte te brengen van de ontsnapping.



Engeltje

Maar tot ieders verbazing reageerde Sharp zelf onder de post met een suggestie voor een 'betere' foto. "Kunnen jullie deze foto alstublieft gebruiken, dank je. Met hartelijke groeten, Amy Sharp xx", schreef ze bij een inderdaad flatterender beeld, waarop ze lacht en waar ze een emoji van een engeltje bij zette. De post kreeg maar liefst 61.000 likes.



Volgens de politie vormde het meisje, dat inmiddels weer opgepakt is, geen gevaar voor de samenleving en zat ze vast wegens diefstal. De politie wilde niet zeggen of ze de tiener door het berichtje hebben kunnen traceren.

