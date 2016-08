Portugese ex-premier topfavoriet om nieuwe secretaris-generaal VN te worden

Door: redactie

30/08/16 - 00u59 Bron: Belga

Antonio Gúterres, nu nog hoofd van de VN-vluchtelingenorganisatie, volgens jaar misschien secretaris-generaal van de VN. © epa.

De voormalige Portugese premier Antonio Guterres stond gisteren na de derde stemronde nog steeds aan kop om de opvolger te worden van VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon. Dat melden diplomaten. Hij zou bij de geheime stemming de steun hebben gekregen van elf van de vijftien leden van de VN-Veiligheidsraad. Drie landen stemden tegen, één land onthield zich.

De Slovaakse ex-minister Miroslav Lajcak staat op de tweede plaats, gevolgd door de Bulgaarse directeur-generaal van Unesco Irina Bokova en de voormalige Servische minister van Buitenlandse Zaken Vuk Jeremic. In totaal nemen tien kandidaten deel aan de verkiezing voor de nieuwe VN-secretaris-generaal.



De 67-jarige Guterres, de voormalige Hoge VN-Commissaris voor de Vluchtelingen, stond ook na de eerste twee stemrondes op kop.



Onofficiële stemmingen

De onofficiële stemmingen dienen om het aantal kandidaten te begrenzen, aldus de Britse ambassadeur bij de VN Matthew Rycroft. "Het absolute minimale aantal stemmen die de winnaar moet krijgen, is negen positieve stemmen en geen veto's, en dat is een grens die voor veel kandidaten nog zeer veraf is", aldus Rycroft.



Wie de opvolger wordt van Ban Ki-moon, die tien jaar secretaris-generaal van de VN was, weten we in oktober na nog één of twee stemrondes. De opvolg(st)er van Ban treedt in januari in functie.