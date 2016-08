Meisje (17) verkracht, vermoord en aan de alligators gevoerd

Door: redactie

De 17-jarige Brittannee Drexel die in 2009 verdween in South Carolina, is slachtoffer geworden van een groepsverkrachting, waarna ze werd doodgeschoten. Toen haar verdwijning teveel media-aandacht kreeg, werd haar lichaam aan de krokodillen gevoerd. Dat melden Amerikaanse media op basis van gevangenisbekentenissen aan FBI-agenten.