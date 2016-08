Vrouw beschuldigt ex van mishandeling. Maar dan duiken deze beelden op

Koen Van De Sype

Een vechtscheiding tussen de Amerikaanse miljonair Scott Mitchell en zijn voormalige verloofde Mary Hunt heeft een onverwacht wending genomen. Hunt beschuldigde Mitchell ervan dat hij haar mishandelde, maar vergat daarbij dat hun huis was uitgerust met bewakingscamera's. En die lieten een heel ander beeld zien.

De poppen gingen aan het dansen toen het koppel er een punt besloot achter te zetten en Mitchell zijn ex-vriendin ervan beschuldigde dat ze 1,9 miljoen euro aan juwelen van hem achterover had gedrukt. Hij besloot een rechtszaak te beginnen, waarop Hunt het emotionele verhaal vertelde dat de miljonair haar mishandelde en zelfs een blauw oog had geslagen. "Er waren zo veel momenten dat ik het wilde opgeven", vertelde ze huilend. "Ik was zo ongelofelijk bang van hem."



Deuk

Maar haar geloofwaardigheid heeft een flinke deuk gekregen, nu opeens videobeelden van het beveiligingssyteem van hun huis zijn opgedoken, waarop te zien is dat de vrouw helemaal door het lint gaat. Volgens de advocaat van Mitchell zou Hunt zich de verwondingen die ze aan haar ex toeschrijft, dan ook zelf hebben toegebracht. "Er is geen bewijs dat hij haar ooit geslagen heeft", klinkt het.



De rechtszaak die binnenkort start rond de zaak, zal duidelijkheid moeten brengen over wat er precies is gebeurd.