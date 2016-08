Mama van twee verliest handen en benen maar inspireert iedereen met haar vechtlust

Koen Van De Sype

Ze had amper 1 procent kans dat ze het zou overleven toen ze in maart in allerijl in het ziekenhuis werd opgenomen met een dodelijke bloedvergiftiging. Ze haalde het, maar moest een zware tol betalen: ze verloor allebei haar handen én benen. Maar de Amerikaanse Elizabeth Zweigel vocht terug en paste zich aan haar nieuwe leven aan. Een inspirerend verhaal van een moedige mama van twee.

Het startte allemaal in een weekend in maart. Elizabeth voelde zich niet lekker en ging naar het ziekenhuis. "Ik dacht dat ik gewoon de griep had", vertelt ze. "Ik dacht dat ze me gewoon wat extra zouden hydrateren en me naar huis zouden sturen."



Maar niets was minder waar. "Het ene moment was ze nog kerngezond, enkele uren later zweefde ze tussen leven en dood", gaat haar man Scott verder. Volgens de dokters had ze een infectie aan haar handen, die tot een bloedvergiftiging had geleid. "De artsen vertelden me dat ze nog niet eens 1 procent kans had dat ze het zou overleven", aldus Scott. "Het enige wat ze konden doen, was haar handen amputeren om komaf te maken met de infectie."



Vijf maanden

"Het was amputeren of sterven", aldus Elizabeth, die daarna ook haar benen aan de infectie verloor. Maar ze haalde het en langzaam aan kwam ze er weer bovenop. Vijf maanden lag ze uiteindelijk in het ziekenhuis. Sinds begin deze maand is ze weer thuis. En leert ze zichzelf weer de eenvoudigste dingen aan, van opstaan tot eten.



"Het is niet makkelijk, soms vraag ik mezelf wel eens af of dit allemaal wel echt is", zucht ze. Toch laat ze de moed niet zakken en blijft ze vasthouden aan haar positieve kijk op het leven. "Het heeft me leren te relativeren. En blij te zijn met wat ik heb en wat ik wél nog allemaal kan."



Benefiet

Intussen hebben vrienden ook een benefiet op poten gezet om geld in te zamelen om het gezin te helpen alle medische kosten te dekken die ze de jongste maanden moesten maken.