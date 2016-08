China sluit fabrieken in aanloop naar G20-top om vervuiling te verminderen

Door: redactie

29/08/16 - 20u18 Bron: AFP

De Chinese autoriteiten hebben verschillende fabrieken gesloten en werknemers verplicht verlof gegeven in de aanloop naar de top van de G20 in Hangzhou, in het oosten van China. Doel is de vervuiling te verminderen en een blauwe hemel te garanderen.