Anthony Weiner opnieuw betrokken bij sexting-schandaal

Door: redactie

29/08/16 - 20u02 Bron: New York Post, Washington Post

Anthony Weiner en zijn vrouw Huma Abedin in 2013, toen hij burgemeester van New York wou worden. © reuters.

Anthony Weiner heeft het weer gedaan. Het voormalige Amerikaanse Congreslid is een derde keer betrokken bij een sexting-schandaal. Terwijl zijn vrouw Huma Abedin als adviseur en vertrouweling van Hillary Clinton dagelijks in de machtigste kringen verkeert, stuurde Weiner maandenlang pikante berichtjes en foto's naar een andere vrouw.

Het was de New York Post die zondagavond onthulde dat Weiner 19 maanden lang seks-sms'jes stuurde naar een vrouw die niet zijn echtgenote is. Hij zou haar zelfs een suggestieve foto van zijn kruis gestuurd hebben, terwijl zijn zoontje naast hem in bed lag. Weiner ontkent niets, maar zegt aan de New York Post dat hij en de vrouw "al enige tijd vrienden" zijn, hoewel hij haar nog nooit in levenden lijve heeft ontmoet. Wie de vrouw is, zegt hij niet, maar wel dat "onze conversaties privé waren, vaak foto's van haar neefjes en nichtjes en mijn zoon bevatten en altijd fatsoenlijk waren". Intussen heeft Anthony Weiner zijn Twitteraccount verwijderd. Niet veel later kondigde zijn vrouw, Huma Abedin, aan dat de twee gaan scheiden.

Het is niet de eerste keer dat Weiner zijn vrouw op deze manier vernedert. Ook in 2011 en 2013 kwam hij al in opspraak toen bekend raakte dat hij seks-sms'jes naar vrouwen stuurde. In 2011 gaf hij na de onthullingen zijn zetel in het Congres op.

Eerder deze maand werd Weiner nog in de val gelokt door een man, die zich uitgaf voor een vrouw

Weiner ging in therapie en zou zijn oude gedrag achter zich hebben gelaten, maar in 2013 moest hij toegeven dat hij na zijn vertrek uit het Congres nog met zeker drie vrouwen pikante boodschappen had uitgewisseld. Op dat moment was hij in de race voor het burgemeesterschap van New York. Hij haalde amper vijf procent van de stemmen in de voorverkiezingen.



Minder dan drie maanden voor de presidentsverkiezingen blijkt dat hij opnieuw in zijn oude gewoonten is vervallen. Eerder deze maand werd hij in de val gelokt door een man, die zich uitgaf voor een vrouw. Na vier dagen sms'jes sturen, wilde Weiner met 'haar' afspreken. Toen hij betrapt was, zei hij dat hij wist van de val en gewoon het spelletje meespeelde. Weinigen geloofden hem.



Zijn vrouw bleef hem tot nu toe altijd steunen, maar het nieuws dat de New York Post uitbracht bleek de druppel te veel. "Na een lange en pijnlijke overweging heb ik beslist van mijn man te scheiden", liet ze weten in een mededeling. "Anthony en ik blijven toegewijd om te doen wat het beste is voor onze zoon."