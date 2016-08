Moskeedeur dichtgemetseld in Duitsland

MVDB

29/08/16 - 18u24 Bron: NDR.de

Onbekenden hebben vorige week de ingang van een moskee in de noordoostelijke Duitse stad Parchim (Mecklenburg-Voor-Pommeren) dichtgemetseld. Volgens de politie werd het één meter hoge muurtje vrijdagochtend geplaatst.

In het metselwerk waren A4-bladeren met verschillende boodschappen tegen de islam verwerkt. De moskee wordt momenteel gerenoveerd. Het muurtje heeft niet lang recht gestaan. Toen agenten ter plaatse kwamen, waren de stenen al omgevallen.



Op een Facebookpagina van een hulpnetwerk voor vluchtelingen in Parchim is een foto van het muurtje gepubliceerd. "Jullie noemen julliezelf gelovigen, wij noemen jullie indringers", staat er te lezen. Ook een uitspraak die aan de Turkse president Recep Tayyip Erdogan wordt toegeschreven, werd achtergelaten: "De moskeeën zijn onze kazernes, de minaretten onze bajonetten, de koepels zijn onze helmen en de gelovigen onze soldaten."



Het aantal islamofobe incidenten in Duitsland is sinds vorig jaar sterk toegenomen na de massale instroom van asielzoekers. De politie heeft een onderzoek geopend. Voorlopig is nog niemand opgepakt. Parchim ligt in de vroegere DDR.