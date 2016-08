VS roepen ruziënde bondgenoten Turkije en Koerdische YPG tot de orde

Door: redactie

29/08/16 - 17u52 Bron: ANP

"We willen duidelijk maken dat we deze gevechten, in gebieden waarin IS niet aanwezig is, onacceptabel en zeer zorgelijk vinden", zei de Amerikaanse gezant Brett McGurk. © ap.

STRIJD IN SYRIË De Verenigde Staten proberen verwoed de strijd te sussen tussen het bevriende Turkije en de Koerdische bondgenoot YPG, die elkaar in Noord-Syrië naar het leven staan. Als de tegenstanders van Islamitische Staat in Noord-Syrië hun manoeuvres niet op elkaar afstemmen, kan IS daar munt uit slaan, waarschuwt het Amerikaanse ministerie van Defensie.