Zuid-Afrikaanse schoolmeisjes komen op voor hun afrokapsel

29/08/16 - 17u40 Bron: DPA

Archiefbeeld. © afp.

Op een middelbare school in de Zuid-Afrikaanse hoofdstad Pretoria is protest uitgebroken tegen de discriminatie van afrokapsels. Meer zelfs, zwarte meisjes op de elitaire school beschuldigen leerkrachten ervan dat ze racistische opmerkingen maken over hun kapsel, zo bericht het lokale nieuwsagentschap ANA maandag. Het protest is intussen nationaal nieuws.

Honderden schoolmeisjes namen maandag deel aan een actie voor het schoolgebouw. Ze zwaaiden met een petitie, intussen ondertekend door bijna 10.000 sympathisanten, waarin ze de discriminatie van hun haardracht aan de kaak stellen en aandringen op "disciplinaire maatregelen tegen onderwijzers die racistische maatregelen nemen".



De strijd van de zwarte schoolmeisjes is in Zuid-Afrika tot voorpaginanieuws uitgegroeid en ook op sociale media wordt de hetze druk becommentarieerd. In die mate zelfs dat provinciaal minister van Onderwijs Panyaza Lesufi maandag op de school wordt verwacht voor een bemiddelingspoging. De school onthoudt zich voorlopig van commentaar. "De directrice en de betrokkenen... proberen dit op te lossen", luidt het.



"Vogelnest"

Het schoolreglement verbiedt afrokapsels niet expliciet, maar schrijft wel voor dat de haardracht "conservatief" moet zijn, dat haren "gekamd" moeten zijn en dat vlechten en natuurlijke dreadlocks een maximale diameter van 10 millimeter mogen hebben. Maar vooral de opmerkingen van leraars zitten de meisjes dwars. Zo kregen ze naar eigen zeggen te horen dat hun kapsel "slordig" is of op "een vogelnest" lijkt. Eén leraar zou een scholier "een aap" hebben genoemd.



Hoewel apartheid sinds 1994 niet meer bestaat, blijven raciale spanningen een prangend probleem in de Zuid-Afrikaanse samenleving. "Het is onaanvaardbaar dat we, in een land waar zwarte mensen een demografische meerderheid vormen, nog steeds verwacht worden om tegemoet te komen aan het blank zijn en dat dit moet afgedwongen worden via het schoolbeleid", zo luidt het in de petitie.