Braziliaanse presidente Rousseff verdedigt zich tegen "staatsgreep"

Door: redactie

29/08/16 - 16u37 Bron: Belga

Dilma Rousseff tijdens haar proces. © afp.

Brazilië De verkozen Braziliaanse presidente Dilma Rousseff heeft zich tijdens haar proces voor de Senaat persoonlijk verdedigd tegen de beschuldiging dat ze met de begroting zou hebben gesjoemeld. "Ik heb geen enkele misdaad gepleegd", aldus Rousseff, die haar tegenstanders ervan beschuldigt een staatsgreep te plegen.

"Kom terug Dilma", staat op deze banner te lezen. © epa.

In de Braziliaanse senaat is donderdag een proces gestart waarin beslist wordt of de 68-jarige Rousseff aan de macht kan blijven. De oppositie beschuldigt haar ervan de begroting in 2014 te hebben opgesmukt, om haar herverkiezing mogelijk te maken. Rousseff werd op 12 mei al geschorst, maar de 81 senatoren moeten nu beslissen over een definitieve afzetting van de presidente.



Rousseff herhaalde vandaag voor de Senaat dat ze een "zuiver geweten" heeft. "Ik heb de misdaden, waarvoor ik onterecht berecht word, niet gepleegd", zo verklaarde ze. De linkse politica zegt het slachtoffer te zijn van een "staatsgreep tegen de grondwet", die in gang werd gezet door vicepresident Michel Temer.



De oppositie probeert een "onrechtmatige regering" tot stand te brengen, tegen de wil in van de 54 miljoen Brazilianen die in 2014 voor haar gestemd hebben, aldus nog Rousseff, die intussen wel nog maar de steun van amper 13 procent van de Brazilianen geniet. "Een stem tegen de afzetting, is een stem voor de democratie", concludeerde ze.



Wanneer 54 van de 81 senatoren voor haar afzetting stemmen, zal Rousseff uit haar functie worden ontheven. In dat geval zal ze worden opgevolgd door Temer, die momenteel al president ad interim is. Temer zelf heeft de steun van ... 14 procent van de Brazilianen.



Verwacht wordt dat tegen 31 augustus een beslissing zal vallen.