Minister: "Vrouwelijke toeristen moeten in India geen rokken dragen"

29/08/16 - 16u21 Bron: VK

Een westerse toeriste in een jurk wordt in Mumbai nagestaard door enkele voorbijgangers. © epa.

India Vrouwelijke toeristen moeten geen rokken dragen of 's avonds alleen over straat lopen in dorpen en kleine steden. Dat is beter "voor hun eigen veiligheid", heeft de Indiase minister voor Toerisme Mahesh Sharma gezegd.

Tijdens een persconferentie in de stad Agra, waar de wereldberoemde Taj Mahal staat, beantwoordde hij zondag vragen over de veiligheid van toeristen in India. Hij vertelde dat buitenlanders op de luchthaven een welkomspakketje krijgen, met daarin ook veiligheidsadviezen voor vrouwen. "Het gaat om kleine dingen; ze moeten in het donker niet alleen over straat gaan of rokken dragen en ze moeten een foto maken van het kenteken van het voertuig waarin ze reizen en deze naar een vriend sturen." Hij voegde er nog eens aan toe dat de Indiase cultuur nu eenmaal anders is dan de westerse.

Een vrouw in saree neemt een foto van een man die poseert voor de wereldberoemde Taj Mahal in Agra. © epa.

Het welkomspakket is vorig jaar al ingevoerd. Het aantal vrouwelijke reizigers naar India was sterk afgenomen na de groepsverkrachting van een studente in Delhi in 2012, waarbij het meisje om het leven is gekomen, en een aantal aanvallen op westerse toeristes. In het pakket worden bezoekers geadviseerd zich goed te informeren over de lokale gebruiken voordat ze ergens naartoe gaan.



De Indiase kleding zoals je die in Bollywoodfilm ziet, met een klein topje en een blote buik, lijkt verre van puriteins. Maar de saree, die bestaat uit een zes meter lange lap stof, wordt in het dagelijkse leven zorgvuldig om het hele lichaam gewikkeld zodat er geen blote buik meer te zien is. Als er onbekende mannen in de buurt zijn, kan het ding zelfs voor een deel over het gezicht worden geschoven. Blote benen zijn helemaal taboe. Ook Indiase vrouwen die westers gekleed gaan, zullen niet in een korte broek of rok over straat gaan. Ook niet bij veertig graden Celsius.