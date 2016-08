Europese Commissie zet door met onderhandelingen TTIP

Door: redactie

Protest tegen de TTIP-onderhandelingen in Hannover, Duitsland. © ap.

Handelsverdrag De onderhandelingen met de Verenigde Staten over een nieuw vrijhandelsverdrag blijven vooruitgang boeken en worden gewoon voortgezet. Dat is de boodschap die de Europese Commissie vandaag de wereld heeft ingestuurd nadat de Duitse vicekanselier Sigmar Gabriel de onderhandelingen als mislukt had bestempeld.

'Alle handelsgesprekken vragen tijd en de Commissie blijft vooruitgang boeken' Woordvoerder Europese Commissie

"Alle handelsgesprekken vragen tijd en de Commissie blijft vooruitgang boeken", zo verklaarde een woordvoerder, zonder evenwel rechtstreeks te reageren op de uitlatingen van Gabriel. Het boegbeeld van de sociaaldemocraten in de coalitieregering met de christendemocratische CDU van bondskanselier Angela Merkel had gisteren gezegd dat de onderhandelingen "effectief mislukt" zijn.



De woordvoerder van de Commissie herinnerde eraan dat voorzitter Jean-Claude Juncker in juni nog aan alle Europese regeringsleiders had gevraagd of ze nog steeds achter het onderhandelingsmandaat stonden. Ze antwoordden bevestigend en dus blijft de Commissie de onderhandelingen voeren. De zegsman erkende wel dat de gesprekken "in een cruciale fase" zijn beland. Op 29 september kunnen de Europese ministers van Handel samen met eurocommissaris Cecilia Malmström en de Amerikaanse handelsgezant een stand van zaken opmaken op een informele bijeenkomst in Bratislava.



De Europese Unie en de Verenigde Staten onderhandelen al sinds 2013 over de uitbouw van de grootste vrijhandelszone ter wereld. De twee partijen hopen nog steeds een akkoord te bereiken voor het jaareinde en het vertrek van president Barack Obama uit het Witte Huis, maar intussen zwelt aan beide kanten van de oceaan het verzet bij sommige politici en bij een deel van het middenveld aan.