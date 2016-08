Spanje telt af naar mogelijk derde verkiezingen in één jaar

JC

Pedro Sanchez, leider van de Spaanse socialisten, en waarnemend premier Mariano Rajoy ontmoetten elkaar vandaag een laatste keer voor de vertrouwensstemming van woensdag. © epa.

Spanje Spaans premier Mariano Rajoy kan niet rekenen op de steun van de socialisten om een regering te vormen. Dat heeft socialistisch leider Pedro Sanchez vandaag gezegd, na een laatste vergadering in de aanloop naar een vertrouwensstemming in het parlement. De kans op nieuwe verkiezingen in Spanje wordt zo wel heel groot.

De PSOE van Sanchez had de sleutel in handen om een einde te maken aan een acht maanden durende politieke impasse. Met de steun van de liberale partij Ciudadanos heeft Rajoys Volkspartij (PP) nog slechts zes zetels tekort voor de absolute meerderheid die hij woensdag nodig heeft bij de stemming: 170 op een totaal van 350. Lees ook Spaanse premier Rajoy vraagt op 30 augustus vertrouwen in het parlement

'Het is Rajoys verantwoordelijkheid om de nodige stemmen te behalen, niet die van de socialisten' Pedro Sanchez Maar Sanchez blijft bij zijn weigering om Rajoy te steunen. "Het was een onnodige vergadering", zei hij vanmiddag. "Het is Rajoys verantwoordelijkheid om de nodige stemmen te behalen, niet die van de socialisten."



Als Rajoy woensdag de vertrouwensstemming verliest, komt er vrijdag een tweede stemming waarbij geen absolute meerderheid vereist is. Het volstaat dan dat Rajoy meer voor- dan tegenstemmen krijgt. Een onthouding door de socialisten zou dan volstaan om een minderheidsregering onder leiding van Rajoy mogelijk te maken.



Verliest hij ook dan nog, wat zonder de steun van de socialisten zeer waarschijnlijk is, dan stevent Spanje af op nieuwe verkiezingen, de derde in een jaar tijd. Mogelijk zullen die plaatsvinden op kerstdag.

"Deblokkeren is niet steunen" Rajoy is echter niet van plan zijn pogingen te staken. Na zijn vergadering met Sanchez zei hij dat hij zou blijven proberen met de socialisten te onderhandelen. "Deblokkeren is niet hetzelfde als steunen", klonk het. "De socialisten zouden enkel mogelijk maken dat Spanje een regering krijgt."



Spanje zit inmiddels al acht maanden zonder actieve regering. Verkiezingen in december en juni gaven geen duidelijk mandaat aan één politieke partij. Tot dusver slaagden partijleiders er niet in een coalitie te vormen. Ook Rajoy niet, die bij beide verkiezingen de meeste stemmen kreeg.