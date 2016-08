"Ik heb papa neergeschoten": het trieste verhaal van een jongen (10) die zijn gewelddadige vader vermoordde

Koen Van De Sype

29/08/16 - 16u23 Bron: The Washington Post

© thinkstock.

Amerikaan Jeffrey Hall (32) was een rijzende ster in kringen van neonazi's. De werkloze loodgieter gaf overal opruiende lezingen en patrouilleerde gewapend langs de grens met Mexico in zijn strijd tegen illegale immigranten. Tot er een abrupt einde aan zijn carrière kwam. Hij werd doodgeschoten terwijl hij een dutje deed op de bank in zijn woonkamer. Door zijn eigen zoontje van 10.

Jeffrey Hall, de vader van Joseph. © YouTube.

De moord gebeurde in mei 2011 in Riverside, Californië. Zoon Joseph - een minderbegaafde probleemjongen, wiens jeugd getekend werd door zijn gewelddadige en wapenzieke vader - ging naar boven, pakte één van zijn vaders revolvers uit de slaapkamer waar zijn stiefmoeder lag te slapen, liep weer naar beneden en schoot zijn vader van dichtbij in het hoofd.



Drugs

Joseph had voor zijn tiende al heel wat moeten verduren. Zijn vader was verslaafd aan drugs en vaak gewelddadig tegen zijn vrouw en kinderen en dan vooral tegen Joseph. Elke dag kreeg hij trappen en slagen omdat hij te veel lawaai maakte of gewoon "in de weg liep", aldus stiefmoeder Krista McCary. Hij werd verwaarloosd en verscheidene keren van school gestuurd.



De jongen bekende na de schietpartij meteen wat hij gedaan had aan zijn stiefmoeder: "Ik heb papa neergeschoten". In de wagen van de politie, op weg naar het commissariaat, vertelde hij de agenten dat hij het had gedaan omdat zijn vader hem voortdurend sloeg en hij de avond tevoren gedreigd had de rookdetectoren weg te nemen en het huis in brand te steken, terwijl zijn familie sliep.



Zwijgen

Hij werd later opnieuw ondervraagd door de politie en vertelde alles opnieuw, zonder zijn recht op zwijgen of op een advocaat te gebruiken. Volgens sommigen terwijl hij niet ten volle begreep wat hij deed. Toen iemand hem onder meer vroeg wat zijn 'recht op zwijgen' betekende, antwoordde hij: "het recht om kalm te blijven". Wat het 'recht op een advocaat' was, wist hij niet.



En precies dat heeft enkele kinderrechtenorganisaties en politici nu naar het Hooggerechtshof doen stappen. Ze vinden het niet kunnen dat de jongen in 2013 veroordeeld werd tot tien jaar in een jeugdinstelling voor doodslag. Volgens hen zouden er fouten gebeurd zijn in het onderzoek. En besefte de jongen waarschijnlijk niet eens dat wat hij deed, fout was.



Nieuwe wet

De mogelijkheid dat kinderen hun recht tot zwijgen opgeven zonder dat er een advocaat aanwezig is, werd ook het onderwerp van een nieuwe wet die in de maak is in Californië. Die moet kinderen beter beschermen als ze ondervraagd worden door de politie.