Oezbeekse president getroffen door hersenbloeding

29/08/16 - 15u54 Bron: Belga

Islam Karimov in november 2015. © ap.

Oezbekistan De Oezbeekse president Islam Karimov (78) heeft zaterdag een hersenbloeding gehad. Dat maakte een van zijn dochters, Lola Karimova-Tilljajeva, maandag op Instagram bekend. Hij ligt op intensieve zorgen. Zijn gezondheidstoestand is stabiel.

Het kabinet van de Oezbeekse ministers kondigde zondag aan dat Karimov in het ziekenhuis lag, zonder details te geven. "Momenteel is het te vroeg om voorspellingen te doen over zijn toekomstige gezondheid", aldus zijn dochter.



In de Centraal-Aziatische regio bestaat nu vrees voor instabiliteit. De opvolging van de autoritaire Karimov, die al aan de macht is sinds de onafhankelijkheid in 1991, is immers niet geregeld. Aangezien de autoriteiten voor het eerst openlijk over een ziekte van de staatsleider berichten, gaan waarnemers in Tasjkent ervan uit dat hij zwaar ziek is of op sterven ligt.