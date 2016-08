Duits IS-meisje (16) dat agent neerstak wordt van moordpoging beschuldigd

Door: redactie

29/08/16 - 15u30 Bron: Bild

Safia S. was 15 toen ze een agent neerstak. © Kos.

IS Terreur Safia S. was vijftien toen ze in februari een politieman met een mes neerstak. Het Duits-Marokkaanse meisje wordt nu aangeklaagd wegens poging tot moord en het steunen van een buitenlandse terreurorganisatie. Dat meldt Bild.