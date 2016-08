Filipijnse president: "Geen 'genocide' op drugdealers, enkel strijd tegen criminelen"

Door: redactie

29/08/16 - 14u40 Bron: Belga

De Filipijnse president Duterte. © epa.

Filipijnen De antidrugscampagne die op de Filipijnen al aan meer dan duizend vermoedelijke drugdealers het leven heeft gekost, is geen "genocide" maar een "strijd tegen criminelen". Dat heeft de Filipijnse president Rodrigo Duterte verklaard. Duterte liet ook verstaan dat hij bereid is om voor de moordpartijen naar de gevangenis te gaan.

Volgens de officiële statistieken van de politie op de Filipijnen hebben politieacties tussen 1 juli en 25 augustus het leven gekost aan minstens 771 vermoedelijke drugdealers. Nog eens 1.100 verdachte overlijdens uit diezelfde periode worden momenteel nog onderzocht.



Mensenrechtenactivisten beschuldigen de nieuwe Filipijnse president Duterte ervan achter de doodseskaders te zitten en ze waarschuwen dat de president verantwoordelijk kan worden gesteld voor misdaden tegen de mensheid. Sommigen spreken ook over een genocide.



"Genocide? Ik bestrijd criminelen", zo reageerde Duterte in een toespraak op nationale heldendag. "Ik heb geen kinderen gedood. Ik heb geen vatenbommen gedropt zoals (de Syrische president) Assad en de idioten (waarmee hij doelt op Islamitische Staat, nvdr.). En ik heb geen vrouwen in brand gestoken omdat ze weigerden seks te hebben."



De 71-jarige Duterte - bijgenaamd 'The Punisher' - verzekerde de politie en het leger ook dat ze niet zullen moeten opdraaien voor hun bijdrage aan de strijd tegen drugdealers. "Maak je geen zorgen", zo klonk het. "Als je de openbare orde verzekert op basis van mijn instructies, hoef je je niet ongerust te maken over de gerechtelijke aansprakelijkheid. Ik zal voor jullie naar de gevangenis gaan. Ik neem de volledige juridische verantwoordelijkheid."



VN-gezante Agnes Callamard had Duterte een week geleden nog opgeroepen een eind te maken aan de "illegale moordpartijen" op vermoede drugdealers. Duterte had daarop kortstondig gedreigd met een vertrek uit de VN.