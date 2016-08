Chinese 'Jack the Ripper' opgepakt die 11 vrouwen verkrachtte en vermoordde

Door: redactie

De Chinese politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht van de verkrachting van en moord op elf vrouwen. Gao Chengyong, die te boek staat als de Chinese Jack the Ripper, heeft volgens het ministerie van Openbare Veiligheid een bekentenis afgelegd, meldt de BBC.

De moorden vonden plaats tussen 1988 en 2002. De inmiddels 52-jarige Gao, vader van twee kinderen, had het gemunt op vrouwen in rode kleren. Hij volgde zijn slachtoffers naar huis, waar hij ze verkrachtte en vermoordde. Van veel slachtoffers sneed Gao de keel door. Ook verminkte hij ze, onder meer door delen van hun geslachtsorganen af te snijden. Zijn jongste slachtoffer was naar verluidt acht jaar oud.



DNA van oom

In 2004 loofde de politie een beloning uit van omgerekend ruim 26.000 euro. De autoriteiten kwamen Gao uiteindelijk op het spoor nadat diens oom voor een klein vergrijp was opgepakt. Het DNA van de oom werd getest, waarna vast kwam te staan dat de seriemoordenaar familie van hem moest zijn.



Waarom Gao naar het zich laat aanzien in 2002 ophield met moorden is onduidelijk.