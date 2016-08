Ontsnapte 18-jarige levert zelf betere mugshot aan

Redactie

29/08/16 - 12u23 Bron: AD.nl

© NSW Police/Facebook.

De 18-jarige Amy Sharp uit het Australische Surry Hills vond de zogenoemde mugshot die de politie en media van haar verspreidde, na haar ontsnapping uit de gevangenis van Sydney, maar niets. Dus stuurde ze een charmantere variant op. Het levert haar een stortvloed aan lovende reacties op via sociale media.

De Australische ontsnapte uit haar cel en wist even uit handen te blijven van de politie. De foto's die de politie eerder had genomen werden via Facebook verspreid om Sharp terug te vinden.



Bijna onmiddellijk gaf de tiener zelf commentaar, met een betere foto en een eenvoudig verzoek. "Kunt u deze foto gebruiken, graag en dank u. Yours truly, Amy Sharp x". Ze kon het niet laten om daar een engelachtige emoji bij te zetten.



Haar bijdehante reactie is inmiddels meer dan 60.000 keer geliked. Op haar facebookpagina beschrijft ze zichzelf als 'gewoon een kleine prinses met woedekwesties'. Ze werd een dag na haar ontsnapping gearresteerd in een park, niet ver bij de gevangenis vandaan. Zo schrijft The Guardian.