Russische Poetin-kritische journalist op verjaardag dood aangetroffen in flat

29/08/16 - 12u45 Bron: The Independent

Alexander Shchetinin gaf zijn Russische staatsburgerschap op en vestigde zich in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. © Facebook.

Een bekende Russische journalist die president Poetin fel bekritiseerde is in zijn appartement in Kiev dood aangetroffen. Alexander Shchetinin had een schotwonde in het hoofd, er lag een wapen vlakbij zijn lichaam. Vrienden van de journalist die hem op zijn verjaardag wilden bezoeken, deden de ontdekking.