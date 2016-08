Bijna 10.000 migranten in Calais, Sarkozy eist verhuis naar Groot-Brittannië

Door: redactie

29/08/16 - 12u33 Bron: The Independent, Belga

Asielzoekers staan in de rij voor de voedselbedeling door 'Vie Active' in het kamp in Calais. © afp.

Vluchtelingencrisis Nooit zaten er meer vluchtelingen in de 'Jungle' van Calais dan nu. Sommige bronnen in het kamp spreken van vijftig nieuwe vluchtelingen per dag, waardoor de kaap van 10.000 inwoners in zicht is. Daardoor blijft ook de nood naar hulp ontzettend groot. Dat blijkt uit een rondvraag ter plaatse. De voormalige Franse president Nicolas Sarkozy eist dat het vluchtelingenkamp naar Groot-Brittannië verhuist en wil daarvoor het grensverdrag van Le Touquet tussen Frankrijk en Groot-Brittannië verbreken.

Midden augustus zei de prefectuur van het departement Nord-Pas-de-Calais dat er 6.901 migranten verblijven in de 'Jungle', maar enkele hulporganisaties ter plaatse menen dat dat aantal hoger ligt. Zo maakt ook koepelorganisatie 'Auberge des Migrants', de grootste organisatie werkzaam in het kamp, schattingen aan de hand van het aantal tenten en voedselpakketten dat ze uitdelen. Volgens Help Refugees en Auberge des Migrants verblijven nu 9.106 mensen in de 'Jungle', een toename met 29 procent in de voorbije maand.



Er zouden ook tussen de 700 en 1.000 minderjarigen in het kamp verblijven. Volgens een onafhankelijk juridisch adviesbureau 'Legal Shelter' dat in de 'Jungle' werkt, is twee derde van die kinderen geïsoleerd. Dat betekent dat ze zonder ouders of begeleider onderweg zijn. De 'L'école laïque du chemin des Dunes', een van de grootste scholen in het kamp, spreekt zelfs van 80 procent.



Zwangere vrouwen

In de groep minderjarigen zitten vaak nog kleine kinderen, en zelfs baby's. "We hebben hier kinderen van een paar maanden oud. De jongste baby is nu twintig dagen", zegt Inca die haar familienaam liever anoniem houdt. Zij voorziet samen met een onafhankelijke vrijwilligersgroep spullen voor jonge moeders, zoals luiers en doekjes. "Tot voor kort hadden we amper nood aan luiers, maar nu kennen we een kleine babyboom. Heel wat vrouwen zijn zwanger op dit moment.



Hoewel het zuidelijke deel van het tentenkamp begin dit jaar ontruimd werd, verbleven er nooit zo veel vluchtelingen. "Het grote probleem is oorlog. We zien de jongste jaren en maanden een enorme toestroom uit conflictgebieden uit alle hoeken van de wereld, terwijl het kamp oorspronkelijk zwart-Afrikaans was", duidt Christian Salomé, directeur van de Auberge des Migrant. "97 procent van de migranten zijn oorlogsvluchtelingen, slechts drie procent zijn economische vluchtelingen."



Geen hermetische grenzen

Het grote probleem van Calais is dat nog steeds ontzettend veel immigranten Groot-Brittannië bereiken. "Gemiddeld zit een vluchteling hier ruim vijf maanden. De grenzen zijn niet hermetisch afgesloten, dus ooit raken ze er toch eens door", aldus Gentenaar Lieven Clarysse, vrijwilliger bij de Auberge des Migrants. "De vluchtelingen putten hoop uit diegenen die alsnog de oversteek kunnen maken."



Door de enorme groei van het kamp blijft ook de vraag naar materiaal en voeding groot. Auberge des Migrants raadt mensen die spullen of voedsel willen schenken aan om niet rechtstreeks naar het kamp te gaan, maar om hun gift te doen via een van de hulporganisaties, zodat de bedeling vlotter kan verlopen.

In zijn toespraak gaf Sarkozy aan het Verdrag van Le Touquet naast zich te willen neerleggen. Volgens dat verdrag mogen Britse grensbeambten paspoorten controleren in Frankrijk en omgekeerd.