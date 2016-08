IS eist aanslag op rekruteringscentrum van Jemenitische leger in Aden op

Bewerkt door: Laurence Schoukens

De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft de zelfmoordaanslag op een rekruteringscentrum van het Jemenitische leger opgeëist. Volgens veiligheidsbronnen zijn er zeker 45 doden gevallen.

De aanslag vond plaats in de stad Aden, in het zuiden van Jemen. Daar heeft een strijder van IS zichzelf opgeblazen, aldus het officiële agentschap van IS, Amaq. Volgens een veiligheidsverantwoordelijke liet de kamikaze een voertuig ontploffen voor een school van nieuwe rekruten voor het Jemenitische leger.



Volgens veiligheidsbronnen staat het dodental op 45. De terreurgroep IS spreekt zelf van zestig doden. Hulporganisatie Artsen zonder Grenzen meldt minstens zestig gewonden.