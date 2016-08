Brusselse studente (24) opgepakt door Turkse politie als "hoofd van terreurorganisatie"

Bewerkt door: Laurence Schoukens

De Belgische Bilen Ceyran (24) is op 23 augustus in het westen van Turkije aangehouden door de anti-terreureenheid. Dat bericht de nieuwssite knack.be. De Turkse politie vermoedt dat Ceyran, een Brusselse studente, aan het hoofd staat van een communistische terreurorganisatie.

Sasmaz Meryam, de moeder van Ceyran, hoorde van enkele vrienden in Turkije dat Ceyran er samen met elf anderen gearresteerd werd door de anti-terreurdienst. De vrienden hadden het nieuws vernomen via de Turkse media.



Terreurorganisatie

Die berichtten dat Ceyran ervan verdacht wordt aan het hoofd te staan van een Belgische tak van een communistische terreurorganisatie. "Pure onzin", zegt haar moeder. Ze nam een Turkse advocaat onder de arm en zou er zeker van zijn dat het gaat om één grote vergissing. "Er klopt niets van het verhaal", zegt Meryam. De moeder vliegt vandaag naar Turkije omdat ze haar dochter al vijf dagen niet kan bereiken.



Ceyran woont al haar hele leven bij haar moeder in Anderlecht en studeerde rechten aan de ULB. Vorig jaar verhuisde ze naar Parijs om filosofie te studeren. Ze is actief bij een socialistische studentenvereniging en heeft vrienden bij de SDGF, een Turkse socialistische jongerenorganisatie. Volgens haar moeder wilde Ceyran voor tien dagen op vakantie gaan in Turkije, volgens vrienden wilde ze in Turkije meehelpen om een campagne te lanceren voor "gerechtigheid voor socialisten en Koerden in de regio".



Aanslag

Vorig jaar werden dertig jongeren van de SDGF gedood tijdens een aanslag toegeschreven aan de terreurbeweging IS (Islamitische Staat). De aanslag vond plaats in Suruc.



Het nieuws werd nog niet bevestigd door Buitenlandse Zaken. Op sociale media roepen Belgen op tot een protest tegen de arrestatie.