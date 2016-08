Angela Merkel wil partijleider blijven

Door: redactie

29/08/16 - 11u47 Bron: ANP

Als Angela Merkel nog een termijn aanblijft, wordt ze de langstzittende regeringsleider van het naoorlogse Duitsland. © epa.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel wil ook de komende jaren haar CDU blijven leiden. Merkel stelt zich in december opnieuw kandidaat voor het partijleiderschap, liet partijvoorzitter Julia Klöckner vandaag weten.

Over de kandidatuur van Merkel was veel te doen omdat het partijleiderschap geldt als opstap voor het lijsttrekkerschap bij de bondsdagverkiezingen van volgend najaar.



Ruzie met CSU over asielbeleid

Het gerucht ging dat de leider van de Beierse zusterpartij van de CDU, de CSU, Merkel liever een stap opzij zou zien zetten. CSU-voorman Horst Seehofer en Merkel ruziën al geruime tijd over het Duitse asielbeleid, dat volgens Seehofer veel te mild is.



Klöckner wilde vandaag niet vooruitlopen op een nieuw lijsttrekkerschap voor Merkel. Dat is aan Merkel zelf, zei Klöckner, al kan ze zich geen andere kandidaat voorstellen.



Record

Merkel is sinds 2005 bondskanselier. Als ze nog een termijn aanblijft, verbreekt ze het record van partijgenoot Helmut Kohl en is ze de langstzittende regeringsleider van het naoorlogse Duitsland.