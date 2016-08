Miljoen Afghaanse kinderen ondervoed

Door: redactie

29/08/16 - 10u03 Bron: Belga

© afp.

In Afghanistan kampen een miljoen kinderen onder de leeftijd van vijf jaar met ondervoeding. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor ziekten die in andere landen makkelijk kunnen worden behandeld. Dat blijkt uit een VN-rapport dat vandaag werd gepubliceerd.

Ondervoeding is de "stille moordenaar" van Afghaanse kinderen, staat in het rapport van Bureau voor de coördinatie van humanitaire zaken van de Verenigde Naties (UNOCHA). "Van elke duizend baby's die geboren worden, zullen er 55 sterven voor de leeftijd van vijf jaar", klinkt het. Van hen overlijdt 82 procent voor hun eerste verjaardag.



Het aantal ondervoede kinderen onder de ontheemde bevolking is bijzonder hoog en neemt toe door het aanhoudende conflict. In de eerste helft van dit jaar stierven ook 388 kinderen bij gevechten tussen Afghaanse veiligheidstroepen en militanten.



Longontsteking en diarree

De meeste kinderen komen om door makkelijk te voorkomen of behandelen ziektes zoals diarree en longontsteking. In Afghanistan worden die vaak voorkomende ziektes "gevaarlijker door de bijkomende aanwezigheid van ondervoeding", aldus de VN.



Volgens het rapport zijn 2,7 miljoen mensen in Afghanistan getroffen door ondervoeding. Slechts 60 procent van de Afghaanse bevolking is gedekt door gezondheidsvoorzieningen, die ook weinig doen om aan de noden van ondervoede kinderen te voldoen. In landelijke gebieden is er toegang tot een minimale gezondheidszorg, of is die gewoonweg onbestaande.