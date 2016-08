26 jaar lang als slaaf gehouden: "Ze lieten ons vechten voor de fun"

Man kept as a slave by travellers for 26 years reveals how his captors forced him to fight https://t.co/uoxhtMu7t4 pic.twitter.com/9sopBsbeqE

Pas 26 jaar na zijn ontvoering wist Michael Hughes (46) uit Wales te ontsnappen aan de familie die hem als slaaf hield. Hij spreekt nu voor het eerst over zijn nachtmerrie, nadat zijn ontvoerders in mei eindelijk terecht stonden.

Michael, die verder anoniem wil blijven, was pas 19 toen hij werd ingelijfd bij de familie die hem 26 jaar lang zou terroriseren. De Conners - gekend als 'travellers' (ook wel zigeuners genoemd) - beloofden de dakloze jongeman veel moois, maar zetten hem algauw aan het werk als slaaf. En hij was niet alleen: de familie had ook een andere man gevangen genomen, bekend als 'mr. K'.



De twee werden gedwongen om in schuren en caravans te slapen zonder verwarming of stromend water. Ze werden verplicht om in de bouw te werken en kregen in ruil een aalmoes van amper 10 pond per dag. Wilden ze ontsnappen, dan werden ze bedreigd met geweld. "We hebben het een keer geprobeerd", aldus Hughes. "Maar ze vonden ons algauw, brachten ons terug en sloegen ons bont en blauw." De slaven mochten niet eens het toilet gebruiken. "We moesten gewoon in het veld gaan."



Hughes vertelt ook dat ze de gevangen genomen mannen tegen elkaar lieten vechten. "Als een soort sport. Dan lachten ze en zeiden ze zaken als 'mijn slaaf is zoveel beter dan jouw slaaf'."



Pas na 26 jaar werd de familie opgepakt en kon Hughes eindelijk bevrijd worden. In mei kwamen de Connors voor de rechter: ze kregen allemaal samen 27 jaar cel voor onder meer ontvoering en slavernij.