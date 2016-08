Belgisch jongetje (5) op vakantie in Sardinië verdronken

Door: redactie

Een Belgisch jongetje van vijf is zaterdag verdronken in de badplaats Budoni op Sardinie. Het kind zou na een duik in het koude water een beroerte hebben gekregen. Dat melden de Italiaanse media.

Samen met zijn moeder en jongere broertje was het jongetje op vakantie op het eiland. Zaterdag ging de familie samen zwemmen. Het jongetje, Sandro G., dook meteen het water in, om vervolgens niet meer boven te komen. Onmiddellijk werd hij gezocht door de overige badgasten en de aanwezige redders, tot iemand rond half 4 een lichaampje zag drijven. Sandro werd in allerijl naar de kust gebracht en gereanimeerd, maar het mocht niet meer baten.



Beroerte

Volgens de politie zou het jongetje bevangen zijn geweest door het koude water of heeft hij in het water een beroerte gekregen waarna hij verdronken is. Gisteren is meteen een autopsie op het lichaam uitgevoerd, om de doodsoorzaak van het kind vast te stellen, maar de resultaten daarvan zijn niet openbaar gemaakt.



Volgens de krant was het ministerie van Buitenlandse Zaken gisteren nog niet op de hoogte van het overlijden.