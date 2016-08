Bus met hulpverleners crasht in Louisiana: twee doden

Bewerkt door: Redactie

29/08/16 - 02u02 Bron: ANP

De bus met hulpverleners was op weg naar het door overstromingen getroffen gebied in Baton Rouge. © ap.

Bij een zwaar ongeluk met een bus in de Amerikaanse staat Louisiana zijn twee mensen om het leven gekomen en tientallen gewonden gevallen. De chauffeur van de bus, die hulpverleners vervoerde voor het opruimen van schade van overstromingen bij Baton Rouge, reed in op een ongeluk op de snelweg vanuit New Orleans.