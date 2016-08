Strijders FARC leggen vannacht definitief de wapens neer

Bewerkt door: Redactie

Grote vreugde over het bereikte akkoord bij zowel FARC als de Colombiaanse regering. © afp.

De commandant van de grootste rebellenbeweging in Colombia heeft zijn strijders opgeroepen om vanaf middernacht (maandag 07.00 uur Belgische tijd) definitief de wapens neer te leggen. De oproep is het gevolg van het vredesakkoord dat de FARC met de regering van Colombia overeen is gekomen. Daarmee werd een einde gemaakt aan een conflict dat 52 jaar duurde.

"Ik vraag aan al onze commando's, aan al onze eenheden en aan al onze strijders om met ingang van vannacht definitief de wapens neer te leggen en de vijandelijkheden te stoppen tegen de Colombiaanse staat", aldus Farc-leider Timoleon Jimenez zondag in Havana. De Revolutionaire Strijdkrachten van Colombia tellen nog zo'n achtduizend leden.



"Ouders zullen nooit meer hun zonen en dochters hoeven te begraven die in de oorlog werden gedood'', aldus Jiménez, die ook bekend is onder de naam Roodrigo Londono en Timochenko. "Alle rivaliteit en wrok behoren vanaf nu tot het verleden.''



De Colombiaanse president Juan Manuel Santos maakte vrijdag al bekend dat het leger met ingang van maandag zijn aanvallen op de rebellen zal staken. "We hebben met ontroering het bevel van de president aan zijn leger gehoord, en we geven daarom hetzelfde bevel aan onze troepen", aldus Jimenez.



Voorlopige wapenstilstand

Het is de eerste keer dat de regering en de FARC op eenzelfde moment een wapenstilstand afkondigen. De guerillabeweging kondigde in juli 2015 al een eenzijdig staakt-het-vuren aan, waardoor het aantal confrontaties met het leger sterk verminderde. Vanaf eind juni was al een voorlopige wapenstilstand van kracht.



In de gevechten tussen overheidstroepen, linkse rebellen en rechtse paramilitairen zijn sinds de jaren zestig meer dan 220.000 mensen gedood en miljoenen anderen verdreven. FARC bereikte woensdag na bijna vier jaar onderhandelen een vredesakkoord met de Colombiaanse regering, dat tussen 20 en 26 september ondertekend zal worden.



Op 2 oktober volgt dan een referendum over het akkoord, terwijl de FARC-leden het tijdens een nationale conferentie tussen 13 en 19 september moeten ratificeren. Zodra het vredesakkoord ondertekend is, moeten de guerillaleden zich verzamelen in 31 zones in Colombia om, onder auspiciën van de Verenigde Naties, hun wapens in te leveren. Dat proces zal zes maanden duren.