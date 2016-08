Nog steeds op zoek naar lichamen na aardbeving

Door: redactie

De zware aardbeving in Italië heeft nu al 291 levens geëist. Bijna 400 mensen liggen nog in het ziekenhuis en velen zijn er slecht aan toe. Op sommige plaatsen zoeken reddingswerkers nog altijd naar lichamen tussen het puin. Anderen zijn dan weer bezig met de voorbereiding van het sloopwerk want veel huizen moeten worden afgebroken omdat ze te zwaar beschadigd zijn. Veel huizen in Amatrice zijn zwaar getroffen en te gevaarlijk voor de bewoners om binnen te treden. Daarom halen brandweermannen enkel belangrijke zaken op voor mensen die niet meer naar huis kunnen. Op sommige plaatsen zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar lichamen, want er zijn nog altijd tien mensen vermist. Intussen zijn de reddingswerkers ook begonnen met puinruimen. Huizen die nog rechtstaan maar zwaar beschadigd zijn worden klaargemaakt voor de sloop.