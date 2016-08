Oceanologen vinden hun heilige graal: broedplaats van grote witte haai

Koen Van De Sype

28/08/16 - 18u50 Bron: Fox News, ocearch.org

© Twitter/Ocearch.

Wetenschappers hebben de broedplaats gevonden van de grote witte haaienpopulatie in de Noord-Atlantische Oceaan. Ze ligt voor de kust van het Amerikaanse Long Island. "Dit is waarschijnlijk de belangrijkste ontdekking die we ooit hebben gedaan in de oceaan", aldus Chris Fisher, de stichter van Ocearch, dat de vondst deed.