Man sterft terwijl hij Kanaal probeert over te zwemmen

Koen Van De Sype

28/08/16 - 18u04 Bron: BBC

© Twitter/Nick Thomas.

De Brit Nick Thomas is vanmorgen vroeg omgekomen terwijl hij het Kanaal probeerde over te zwemmen, van Dover naar Calais. Hij kwam in moeilijkheden toen hij 16 uur onderweg was was. Hij werd bewusteloos uit het water gehaald en overleed in het ziekenhuis.