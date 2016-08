Duitse minister verdedigt opgestoken middelvinger

Redactie Volkskrant.nl

28/08/16 - 17u52

buitenland De Duitse minister van Economische Zaken en SPD-vicekanselier Sigmar Gabriel die eerder deze maand zijn middelvinger opstak naar een groep extreemrechtse demonstranten heeft zijn daad verdedigd. Zijn enige fout, zegt hij tijdens een interview met de zender ZDF, is dat hij het gebaar niet met twee handen heeft gemaakt.

Gabriel stelt dat zijn critici moeten nadenken over wat ze zelf zouden doen als ze worden geconfronteerd met twaalf "jonge agressieve, vloekende nazi's die bereid zijn om geweld te gebruiken".



De minister werd vorige maand met de jongeren geconfronteerd in het noorden van Duitsland. Ze noemden hem een verrader en maakten opmerkingen over het nazi-verleden van zijn vader. Het is bekend dat deze de partij van Hitler altijd heeft gesteund en de Holocaust tot zijn dood in 2012 heeft ontkend. In een video die van het incident is gemaakt, is te horen hoe een van de jongeren roept: "Je vader hield van dit land, en wat doe jij? Je ruïneert het!"



De SPD heeft het incident eerder omschreven als "een emotionele reactie" van Gabriel. Hij zou "het gebaar niet zien als een vorm voor alledaagse communicatie", maar "communicatie was niet mogelijk met neonazi's die overduidelijk bereid waren geweld te gebruiken".