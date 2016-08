Rouwende hond krijgt troost van ongewone nieuwe vriend

Koen Van De Sype

Twee jaar was de hond van Jacquie Litton uit Corryton in de Amerikaanse staat Tennessee al depressief na de dood van zijn speelkameraadje, de labrador Blackie. Niets kon hem opbeuren. Tot op de verjaardag van de dood van Blackie plots een eend het erf op kwam gestapt. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk.

George was sinds de dood van Blackie in 2014 triest en humeurig, volgens zijn baasje. Alles probeerde ze om hem weer de vrolijke hond van vroeger te laten worden, maar zonder resultaat. "Ze waren twaalf jaar samen toen Blackie stierf", vertelt Litton in een Facebookpost. "Het ging daarna heel slecht met George. Zo erg zelfs, dat we twee keer dachten dat hij zou sterven."



Janken

Tot opeens een eend verscheen op de boerderij. Ze leek George te willen troosten en week sindsdien niet meer van zijn zijde. "We weten niet waar ze vandaan komt", klinkt het bij de familie. "Maar ze ziet George echt graag. Sinds ze bij ons is, heeft George geen enkele keer meer liggen janken. Het is niet iets wat je elke dag ziet, maar we zijn toch blij dat ze elkaar gevonden hebben."