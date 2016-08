"Italië moet maffia koste wat kost uit heropbouw aardbeving houden"

redactie

28/08/16 - 17u26 Bron: The Guardian

© epa.

Na de aardbeving die woensdag verschillende dorpen verwoestte, moet Italië vol aan de bak om de getroffen regio opnieuw op te bouwen. Maar waar schade is, loert maffia om de hoek. "Het is dan ook heel belangrijk dat de maffia uit de heropbouw gehouden wordt", zegt antimaffiaexpert Franco Roberti.

Camorra

Volgens Franco Roberti, hoofd van het nationale antimaffia-directoraat, speelde de maffia een grote rol in de heropbouw na de verwoestende aardbeving in Irpinia in 1980. Die aardbeving nabij Napels kostte het leven van 2.482 mensen, een dodental die wellicht niet zo hoog was geweest, mocht de Camorra, de Napolitaanse maffia, niet in de bouw zijn geïnfiltreerd. Ook bij de heropbouw speelde Camorra toen een belangrijke rol.



"Er zijn altijd risico's", aldus Roberti. "De heropbouw na een aardbeving is altijd interssant voor criminele organisaties. Maar onze ervaringen na de aarbeving in l'Aquila in 2009 heeft ons een goed model gegeven. We zijn er klaar voor."