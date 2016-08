Praag ontvangt dit jaar geen enkele vluchteling uit Turkije

Door: redactie

Tsjechië zal dit jaar geen enkele vluchteling of migrant ontvangen die zich nu in Turkije bevindt. De reden daarvoor is de situatie in Turkije na de mislukte staatsgreep, zo heeft de Tsjechische minister van Binnenlandse Zaken Milan Chovanec verklaard.