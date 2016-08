Libische regeringstroepen starten "ultieme veldslag" tegen IS in Sirte

Door: redactie

28/08/16 - 15u31 Bron: Belga

© afp.

De troepen van de Libische regering van nationale eenheid hebben vandaag "de laatste fase" aangevat van het offensief tegen stellingen die terreurgroep Islamitische Staat (IS) nog controleert in Sirte. Dat maakte een woordvoerder van de troepen bekend.

© afp.

"Onze troepen zijn de twee laatste wijken van IS in Sirte binnengegaan", zei Reda Issa, woordvoerder van het perscentrum van de regeringstroepen. "De ultieme veldslag van Sirte is begonnen." Volgens Issa nemen ongeveer 1.000 soldaten deel aan die laatste fase.



Regeringstroepen

Op ongeveer 450 kilometer ten oosten van Tripoli is Sirte de voornaamste stad die IS in Libië controleert. De terreurgroep veroverde de stad in juni vorig jaar. Op 9 juni trokken de regeringstroepen de stad binnen, in het kader van het offensief dat op 12 mei werd gelanceerd.