Boerkini mag weer, maar niet in deze stad

28/08/16

In zo goed als alle Franse kuststeden blijft het boerkiniverbod van kracht, ondanks de beslissing van de Raad van State van afgelopen vrijdag om het verbod tijdelijk op te heffen. In verschillende steden en gemeentes moeten politiepatrouilles erop toezien dat vrouwen het verbod naleven en sommige burgemeesters gebruiken zelfs bewakingscamera's om de stranden in de gaten te houden. Op het strand van Mandelieu-la-Napoule, in de buurt van Cannes, staan zes bewakingsfirma's die vandalisme en diefstallen moeten voorkomen. Maar ze worden ook gebruikt om vrouwen op het strand in de gaten te houden, om zeker te zijn dat iedereen het boerkiniverbod naleeft. En dat zorgt voor heel wat verdeeldheid bij de bewoners. In de controlekamer worden de beelden voortdurend geanalyseerd en regelmatig moeten ze ingrijpen. Zelfs deze week nog, terwijl het boerkiniverbod werd opgeheven. Maar in de kuststad is het boerkiniverbod al meer dan drie jaar van kracht. Als iemand het verbod overtreedt, zet de burgemeester de politie in.