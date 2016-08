Door: redactie

In het noorden van Syrië is een Turkse soldaat omgekomen. Drie anderen raakten gewond. Het zijn de eerste Turkse slachtoffers, sinds Turkije woensdag een grondoffensief startte tegen IS en Koerdische milities in Syrië. De soldaat kwam om toen zijn tank bestookt werd met raketten. Volgens Turkije zitten de Koerden achter de aanval.