Duitse vicebondskanselier kant zich tegen optimisme van Merkel over migratie

28/08/16 - 14u06 Bron: Belga

Sigmar Gabriel en Angela Merkel. © reuters.

De Duitse vicebondskanselier heeft zich gedistantieerd van het migratiebeleid van bondskanselier Angela Merkel, zijn coalitiepartner. Aan de Duitse zender ZDF zei Sigmar Gabriel dat haar partij (CDU) "de uitdaging heeft onderschat".

"We hebben altijd gezegd dat het ondenkbaar is voor Duitsland om elk jaar een miljoen mensen binnen te nemen", aldus Gabriel, leider van de Sociaal Democratische Partij (SPD). Hij bekritiseerde Merkel voor haar herhaaldelijk gebruik van de slogan "Wir schaffen das". Ook het hoofd van de andere coalitiepartner CSU uitte kritiek op die slogan.



Volgens hem is dat niet genoeg. "In de plaats zouden we de juiste voorwaarden moeten scheppen zodat we dit écht kunnen beheren", zei Gabriel. Hij voegde daaraan toe dat de coalitiepartners CDU en CSU dergelijke inspanningen herhaaldelijk blokkeerden.



Crisismodus

Duitsland verwacht dit jaar tot 300.000 asielzoekers op het grondgebied, volgens het Duitse kantoor voor migratie en vluchtelingen BAMF. "We bereiden ons voor op 250.000 tot 300.000 vluchtelingen dit jaar", zei Frank-Jürgen Weise aan de zondagseditie van de krant Bild. "We kunnen optimale diensten garanderen tot 300.000 aankomsten. Als er meer mensen komen, zouden we onder druk komen en naar een crisismodus gaan."