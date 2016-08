Tiener sterft na zuigzoen van vriendinnetje

Koen Van De Sype

28/08/16 - 13u55 Bron: The Sun

© thinkstock.

Een 17-jarige jongen uit Mexico City is overleden aan de gevolgen van een zuigzoen van zijn vriendinnetje. Door de zuigkracht raakte een ader in zijn nek beschadigd, waardoor een bloedklonter ontstond. Die veroorzaakte vervolgens een infarct in zijn hersenen.

De familie van Julio Macias Gonzalez sloeg alarm nadat hij begon te stuiptrekken tijdens het avondeten. De toegesnelde hulpdiensten probeerden de jongen nog te helpen, maar hij overleed.



Volgens de dokters zou een zuigzoen die zijn vriendin (24) hem eerder die avond gaf, de oorzaak van zijn dood geweest zijn. Die deed een bloedklonter ontstaan, die naar zijn hersenen ging.



Niet de eerste keer

Het is niet de eerste keer dat zoiets gebeurt. In 2011 was er een soortgelijk geval in Nieuw-Zeeland. Daar kreeg een 44-jarige vrouw een hartaanval na een zuigzoen en ze raakte verlamd aan haar armen. De dokters kwamen er toen ook al snel achter dat de bloedklonter die de hartaanval had veroorzaakt, van de zuigzoen afkomstig was.



IJs

Zuigzoenen zijn rode vlekken, meestal in de hals. Ze ontstaan door bloedvaatjes onder de huidoppervlakte die barsten door aan de huid te zuigen. De plekken kunnen tot enkele weken blijven staan. Ze worden wel minder erg als je er ijs tegenaan houdt.