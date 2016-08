Dit lelijke eendje geeft pesters lik op stuk en haalt finale schoonheidswedstrijd

Koen Van De Sype

"Paardengebit" en "anorexiapatiënt": vier jaar lang gaven haar klasgenootjes op school haar de meest vreselijke bijnamen. Tot ze verlamd van angst op het punt stond zichzelf iets aan te doen. Nu neemt Alicia Loveday (22) wraak op een wel heel zoete manier: ze stootte door tot in de finale van Miss Groot-Brittannië.

Het zelfbeeld van Alicia Loveday zat op een absoluut dieptepunt toen ze op haar 13de na vier jaar van helse pesterijen van school werd gehaald door haar ouders. Op haar 9de was ze met haar familie van Newark naar Manchester verhuisd en op een nieuwe school ingeschreven. Maar daar ging het al van in het begin mis.



Turnles

"Het begon met kleine dingen zoals laatst gekozen worden in de turnles en gesprekken die stilvielen als ik passeerde", vertelt ze. "Ik liep altijd in mijn eentje rond op school. Er was een groepje van vier meisjes die me de hele tijd kwelde en in verlegenheid bracht. Ze noemden me "paardengebit" omdat ik zulke grote tanden had. Groot en slank zijn was toen nog niet cool en daarom noemden ze me ook nog "anorexiapatiënt"."



Vuurwerk

Klasgenootjes staken bij haar thuis zelfs vuurwerk in de brievenbus. Loveday voelde zich ongelofelijk verloren. "Ik ging nooit uit en had geen zelfvertrouwen", zucht ze. "Meer nog, ik voelde me zo angstig dat het me helemaal verlamde. Mijn zusje verminkte zichzelf en daarom dacht ik dat dit de manier was om met problemen om te gaan."