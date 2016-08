De vloek van de lotto: winnares verlaat man voor magnaat die nog tien keer rijker is

Koen Van De Sype

Het leek niet stuk te kunnen voor de Britse Jason en Victoria Jones, toen ze in 2004 zo'n 2,7 miljoen euro wonnen met de lotto. Het koppel was nog maar pas getrouwd en schafte zich meteen een luxueus huis en een dure sportwagen aan. Intussen heeft de vrouw haar man verlaten voor een zakenman die nog tien keer meer bezit.

Mike Clare. © Twitter.

Het is niet de eerste keer dat het fout gaat met winnaars van het grote lot. Twee Britse koppels die respectievelijk 53 miljoen euro (Les en Smantha Scadding) en 174 miljoen euro (Adrian en Gillian Bayford) wonnen, gingen ook al uit elkaar. Maar niemand had gedacht dat het ook het lot zou zijn van Jason (41) en Victoria (41) Jones. Het pas getrouwde koppel kocht het winnende lot met het laatste muntstuk van een pond dat Victoria in haar tas had.



Ze kochten zich meteen een prachtig landhuis en een dure wagen en startten een vastgoedbedrijfje op in Wiltshire bij Oxford. Maar Victoria vertelt zelf dat de winst haar leven helemaal ruïneerde. "Het brengt heel wat stress met zich mee, dat mensen je altijd definiëren als lottowinnaar, ook nu nog. Ze behandelen je anders", zegt ze.



Fortuin

Vorig jaar begon het fout te gaan in haar relatie. Ze vertelde haar man dat ze hem zou verlaten. Een vakantie om de brokken toch nog te lijmen, mislukte toen haar echtgenoot berichtjes onderschepte naar een andere man, multimiljonair Mike Clare (61), een van de rijkste mannen van Engeland. Die verzamelde zijn fortuin met Dreams, een bedretailer die hij in 2008 verkocht voor 260 miljoen euro. Zijn vermogen wordt geschat op meer dan 300 miljoen.



Rokkenloper

Maar Clare is ook bekend als notoir rokkenloper. Iets wat ook zijn echtgenote Carol (57) weet. "Ik ga uit met heel wat verschillende vrouwen en mijn echtgenote is daarvan op de hoogte. We leven apart, maar we blijven getrouwd", zegt hij in een reactie op het nieuws.