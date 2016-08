Noord-Korea dreigt ermee Amerikaanse troepen "tot stof te herleiden"

Door: redactie

28/08/16 - 11u05 Bron: Belga

© ap.

Noord-Korea heeft ermee gedreigd de Amerikaanse troepen "tot stof te herleiden". Zo reageert Pyongyang op de kritiek in de VN-Veiligheidsraad op het Noord-Koreaanse raketprogramma, na een nieuwe raketlancering door een Noord-Koreaanse onderzeeër eerder deze week.

Een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemde de verklaring van de Veiligheidsraad "een product van de daden van banditisme van de Verenigde Staten". "Nu de Verenigde Staten de waardigheid en het bestaansrecht van de Democratische Volksrepubliek Korea (Noord-Korea, red.) bedreigen en geen rekening houden met de waarschuwingen, blijven ze een reeks maatregelen nemen als militaire mogendheid."



Noord-Korea "heeft aanzienlijke middelen om de agressoren op het Amerikaanse grondgebied en op het operationele theater in de Stille Oceaan tot stof te herleiden", aldus nog de woordvoerder in een verklaring die door het officiële agentschap KCNA is verspreid.



Raketlanceringen

De Veiligheidsraad veroordeelde vrijdag in sterke bewoordingen de raketlanceringen van Pyongyang en ging akkoord om "significante maatregelen" te nemen. Een Noord-Koreaanse onderzeeër had enkele dagen geleden een ballistische raket gelanceerd. De resoluties van de Veiligheidsraad verbieden Pyongyang om een ballistische programma te ontwikkelen. Noord-Korea voerde de rakettesten echter op.