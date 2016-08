Valencia (9) leek een onschuldige griep te hebben. Intussen vecht ze voor haar leven

Koen Van De Sype

Er leek aanvankelijk niets ergs aan de hand toen de mama van Valencia Davies (9) uit Nieuw-Zeeland een telefoontje kreeg van school dat haar dochter zich niet lekker voelde. Ze werd behandeld voor griep, maar omdat haar toestand steeds erger werd, gingen ze toch naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat het meisje leed aan een uiterst zeldzame en potentieel dodelijke huidaandoening.

Het was de eerste dag van augustus, toen het telefoontje van de school kwam. Ene Mikaere ging haar koortsige dochter ophalen en de dokter gaf Valencia medicatie voor een virale infectie van de luchtwegen.



Maar enkele dagen later was ze zó ziek, dat haar mama besloot om toch naar het ziekenhuis te gaan in Rotorua, waar ze wonen. Omdat ze uitslag had over heel haar lichaam, dachten de dokters dat ze de pokken had en ze gaven haar antibiotica. Maar haar toestand werd nog slechter.



Wonden

Het meisje had intussen wonden over haar hele lichaam, droge en etterende lippen, ze moest braken en had stuipen. "Haar ogen waren bloeddoorlopen, het brak mijn hart", vertelt haar moeder aan The Rotorua Daily Post. "Ik dacht dat ze zou sterven. Ik wilde het niet, maar ik kon er niets aan doen."



Het was toen dat de dokters eindelijk ontdekten wat er precies scheelde met het meisje: ze leed aan Stevens Johnson Syndrome, een ernstige en pijnlijke huidaandoening, die maar voorkomt bij één op het miljoen mensen. Ze wordt veroorzaakt door het nemen van medicatie en dat kan iets als het onschuldige paracetamol of penicilline zijn. Eén op tien patiënten overleeft de ziekte niet.



Quarantaine

Het meisje werd in quarantaine gelegd en in een coma gebracht. Ze vecht nu voor haar leven, op een cocktail van antibiotica. Ze krijgt extra zuurstof en wordt gevoed via een katheder. Het enige wat er nu nog gedaan kan worden, is wachten. Hoe lang is niet duidelijk.



Het hartverscheurende verhaal van Valencia gaat intussen de wereld rond en op de crowdfundingsite GoFundMe is een geldinzamelactie gestart voor het meisje en haar familie. Haar mama moest intussen al haar ziektedagen en vakantie gebruiken om bij haar dochter te kunnen zijn in het ziekenhuis en haar papa Karamana raakte zijn werk in een houtfabriek kwijt door een faillissement. Dat maakt het voor het gezin met vijf kinderen moeilijk om het hoofd boven water te houden. De actie bracht intussen al 6.500 euro op.



School

Ook de school van het meisje toont haar hart en is met een inzameling gestart. Een plaatselijke supermarkt - Mrs Mikaere's workplace - levert voedsel en ook het Leger des Heils heeft zijn steun aangeboden.