Helft Duitsers ziet vierde ambtstermijn voor Merkel niet zitten

28/08/16 - 06u05 Bron: Belga

© epa.

De helft van de Duitsers wil niet dat Angela Merkel voor een vierde keer aantreedt als bondskanselier, zo blijkt uit een peiling die vandaag gepubliceerd werd.

In de peiling die de krant Bild am Sonntag liet uitvoeren zegt 50 procent van de deelnemers tegen een nieuwe termijn voor Merkel te zijn, 42 procent is voor. Van de aanhangers van Merkels partij CDU wil 70 procent dat ze na de verkiezingen van 2017 aanblijft, terwijl 22 procent dat niet wil.



Merkel moet nog beslissen of ze zich al dan niet kandidaat zal stellen voor een volgende ambtstermijn als Duitse bondskanselier, de functie die ze al sinds 2005 uitoefent.



Moest ze nog eens verkozen worden tot bondskanslier kan Merkel het record van Helmut Kohl verbreken, die zestien jaar lang bondskanselier was.