8 soldaten gedood bij aanval op militaire patrouille in Paraguay

Door: redactie

28/08/16 - 05u41 Bron: Belga

Politie en militairen op de plaats waar acht soldaten gedood werden in een hinderlaag. © afp.

Bij een vermoedelijke guerrilla-aanval zijn in Paraguay acht soldaten gedood, zo deelde de minister van Binnenlandse Zaken Francisco de Vargas gisteren mee.

De aanval lijkt volgens de minister het werk geweest te zijn van het "Volksleger van Paraguay" (EPP), een communistische guerrillabeweging die al een tijdlang actief is in het Zuid-Amerikaanse land.



Een militaire patrouille werd eerst met een bom en dan met geweervuur aangevallen, in de buurt van de stad Horqueta, op 420 kilometer ten noorden van de hoofdstad Ascuncion.



President Horacio Cartes betuigde zijn medeleven aan de familie van de soldaten, en zei dat de verantwoordelijken voor de aanval gestraft zullen worden.



Terwijl de Colombiaanse regering er deze week in slaagde om, na meer dan 50 jaar geweld, een vredesakkoord te sluiten met de Colombiaanse guerrillabeweging FARC, is het door de EPP gepleegde geweld de laatste tijd enkel toegenomen.