"Dit is niet OK": Canadese krant pakt seksistische lezers aan op voorpagina

KV

28/08/16 - 05u35 Bron: St. John's Telegram, CBC

De Canadese krant St. John's Telegram wijdde vrijdag haar hele voorpagina aan wat ze omschrijft als "een gigantisch gebrek aan respect" voor vrouwelijke journalisten en vrouwen in het algemeen.

Tara Bradbury © Twitter @Tara_Bradbury. "Dit is niet OK!" kopte de krant. Het is het antwoord van hoofdredacteur Steve Bartlett op de commotie die de voorbije dagen ontstond.



Bartlett was woedend over de vreselijke commentaren die journaliste Tara Bradbury over zich heen kreeg nadat ze een artikel had geschreven over FemFest, een lokale feministische conferentie over onder andere huiselijk geweld. "Mensen hebben recht op hun eigen mening, maar ik denk niet dat het tot een dergelijk niveau moest gaan," vertelde de hoofdredacteur in een interview met Canadian Press. "Dat is wat me echt van streek maakte".



Tara Bradbury schreef vervolgens een column over de scheldpartijen aan haar adres, maar dat, in combinatie met de nationale media-aandacht, maakte het alleen maar erger. Daarop besloot de hoofdredacteur om het voor haar op te nemen.

Steentijdperk © Twitter @SteveBartlett_. Op de voorpagina van vrijdag plaatste Bartlett sommige van de nare commentaren. "Ze zou goed kunnen verdienen met porno", schreef iemand. "We hadden hen in de eerste plaats nooit stemrecht of individualiteit mogen geven", zei een ander.



In het kopstuk prijst Bartlett het werk van journaliste Bradbury. "Ik hoopte - en ik ben er zeker van dat het gelukt is - dat het stuk tot nadenken zou stemmen en een groot aantal mensen hun meningen zou doen herzien. Enkele ongezonde en gemene opmerkingen verwachtten me ook. Ze duiken altijd op in deze tijden van anonieme trollen en online eikels." De hoofdredacteur vergelijkt het niveau van de commentaren met dat van opmerkingen die je hoort in de kleedkamer van jongens uit het zesde leerjaar. "Het is 2016 voor de meesten van ons, maar helaas is het voor veel te veel mensen nog steeds het midden van het steentijdperk", schampert hij.